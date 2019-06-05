Rusya Enerji Bakanlığı: Türk Akım güvence altında, Türkiye'deki ekonomik sorunlardan etkilenmedi

Rus Enerji Bakan Yardımcısı Anatoliy Yanovskiy’e, Türkiye’deki ekonomik sorunların, Rus doğalgazını bu ülkeye taşıyacak olan Türk Akım projesine zarar verip vermediği soruldu.

Yanovskiy soru karşısında, 'Türk Akım’ın Türkiye’deki ekonomik düşüşten etkilenmeyecek şekilde güvence altına alındığını' söyledi.

Türkiye’deki ekonomik düşüş ve bu ülkeye Rus gazının sevkiyatının şu anda ciddi biçimde azalmış olmasının, Türk Akım projesinin ilerleyişine, dolayısıyla Rus-Türk ilişkilerine de olumsuz yansımadığını kaydeden Yanovskiy şöyle devam etti:

'TÜRK AKIM, PLANA GÖRE İLERLİYOR, TÜRKİYE’YLE İLİŞKİLERİMİZ DE TAMAMİYLE NORMAL'

"Türk Akım’ın yapımı planlanan zaman çizelgesine uygun bir biçimde ilerliyor. Türkiye’yle ilişkilerimiz de tamamiyle normal."

Rusya'nın Anapa kentinden başlayan Türk Akımı, 930 kilometre boyunca Karadeniz'den ilerliyor ve İstanbul'un 100 kilometre batısında yer alan Kıyıköy'de karaya çıkıyor.

Tamamlandığında 1.100 kilometre uzunluğunda olacak Türk Akımı boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçiyor.

Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan birbirine paralel 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.