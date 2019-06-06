Lavrov: ABD, Venezüella’ya saldırmaz

Rus medyasına konuşan Lavrov, Venezüella’da yasa dışı olarak kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido’nun, “ABD’yi manipüle ettiğini”, “gözü dönen” ABD’nin de ne pahasına olursa olsun iktidarı değiştirmek istediğini ve askeri senaryo tehditleri savurduğunu söyledi.

Lavrov, “Askeri müdahalenin olmayacağını düşünüyorum, çünkü aksi takdirde Latin Amerika’da birçok ülkeyle, hatta şimdi onlara destek verenlerle de ilişkileri bozacaklar. Bu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, ‘Montrö doktrini hiçbir yere kaybolmaz, biz Amerikalılar bu doktrine göre hareket edeceğiz’, sözlerinin doğrudan gerçekleşmiş şekli olacak” ifadelerini kullandı.

‘OSLO TEMASLARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ’

Venezüella hükümeti ile ABD destekli muhalefet arasında Oslo’da barış görüşmelerinin yapıldığına dair bir sızıntı olduğunu söyleyen Lavrov, “Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun, doğru yönde atılan bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu gizli diyaloga karışmıyoruz. Venezüellalıların bilgelik sergileyip ülkelerini nasıl düşündüklerini göstermesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

‘VENEZÜELLA MUHALEFETİYLE TEMASLARIMIZ OLDU’

Venezüella muhalefetiyle defalarca temaslarda bulunduklarını dile getiren Lavrov, “Bu görüşmeler sırasında, ulusal diyalog lehine olan duruşumuzu teyit ettik. Ayrıca, Montevideo mekanizmasının böyle bir diyalogu başlatma çağrısına Devlet Başkanı Maduro’nun olumlu yanıt verirken Guaido’nun kibirli bir şekilde reddetmesini kabul edilemez olduğunu dile getirdik” dedi.