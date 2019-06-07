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15:18 07 Haziran 2019
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    Putin: Mevcut uluslararası ticari ilişkiler modeli krize girdi

    © REUTERS / MAXIM SHEMETOV
    Rusya
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    20. yüzyılda oluşturulan küresel kalkınma modelinin mevcut ekonomik gerçekliklere giderek daha az uygun hale geldiğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel ekonominin büyümesine rağmen mevcut uluslararası ticari ilişkiler modelinin krize girdiğini vurguladı.

    St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu SPIEF 2019'da konuşan Putin, adil olmayan bir küresel ekonomi sisteminin hiçbir zaman dengeli olmayacağının altını çizerek, kalıcı küresel kalkınma modeli geliştirilmesi için herkesin uyacağı yeni uluslararası anlaşmalar yapılması gerektiğini belirtti.

    Küresel ekonominin büyümesine rağmen mevcut uluslararası ticari ilişkiler modelinin krize girdiğini kaydeden Rus lider, "Küresel ticaret, küresel ekonominin lokomotifi olmaktan çıktı. Süper modern teknolojilerin başrolde olacağı yeni model ise test aşamasından geçiyor ve henüz tam kapasiteye ulaşmadı. Dahası, küresel ekonomide ticaret savaşları ile doğrudan ve gizli korumacılık dönemi başladı" dedi.

    'KÜRESEL İSTİKRARSIZLIĞIN TEMEL KAYNAĞI TEKNOLOJİ ALANINDAKİ TEKELLEŞME GİRİŞİMLERİ'

    ABD-Rusya bayrakları
    © REUTERS / Maxim Shemetov
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    Putin, teknoloji alanındaki tekelleşme girişimlerini küresel istikrarsızlığın temel kaynağı olarak niteledi.

    Putin, "Tekelcilik, her zaman için gelirlerin dar bir kesimde toplanmasını ifade eder. Bu bağlamda, yeni teknolojik dalgayı tekelleştirme girişimleri, hem ülkeler hem de bölgeler arasındaki küresel eşitsizlik sorununu yeni bir seviyeye taşıyor. Bu, istikrarsızlığın temel kaynağı" diye konuştu.

    © REUTERS / MAXIM SHEMETOV
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu SPIEF 2019'da konuştu.

    'ZENGİNLER VE FAKİRLER ARASINDAKİ UÇURUM GİDEREK ARTIYOR'

    "Fiiliyatta iki dünya kuruluyor veya kurulmaya çalışılıyor ve bunlar arasındaki uçurum sürekli artıyor. Bazıları en gelişmiş eğitim, sağlık sistemlerine, modern teknolojiye ulaşırken bazılarının ise yoksulluktan kurtulma şansı bile yok" diye devam Rus lider, günümüzde 800 milyon kişinin içme suyu bulamadığını, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 11'inin de açlıkla mücadele ettiğini vurguladı. 

    Etiketler:
    St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF), tekel, istikrarsızlık, Ekonomi, ticari ilişkiler, Vladimir Putin, Rusya
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