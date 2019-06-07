Putin: Rusya ve Çin askeri ittifaklar kurmuyor

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu SPIEF 2019’da soruları yanıtlayan Putin, Rusya ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin Rusya ve Batı arasındaki ekonomik ilişkilerin yerini alıp almayacağı sorusunun yanıtında, “Çin ile herhangi bir askeri ittifak içinde değiliz. Biz stratejik müttefikiz, kimselere karşı çalışmıyoruz, kendi iyiliğimiz ve partnerlerimizin iyiliği için çalışıyoruz. Bir şeyleri değiştirme veya ikame etme niyetinde değiliz” dedi.

Rusya ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin her zaman çok planlı nitelik taşıdığını, eskiden ticaretin de 400 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan Putin, “Ticaret hacmi sonra düştü ve bunda bizim suçumuz yok, bu yaptırımları uygulayan biz değiliz. Ticaret neredeyse iki katı düştü. Gerçi şimdi 300 milyar dolara doğru yükselmekte. Sağduyu üstün geliyor ve karşılıklı ticaret büyüyor” ifadelerini kullandı.

Putin, “Biz herkesle çalışmaya açığız” diye ekledi.

‘TÜM ENGELLERE RAĞMEN BİRÇOK ÜLKEYLE TİCARETİMİZ BÜYÜYOR’

Putin, Rusya’nın ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaşın neresinde olduğu sorusuna, “Yerimiz nerede? Uluslararası ekonomik ilişkilerin gelişiminin adil demokratik ilkeleri için mücadelenin içinde. Bildiğiniz gibi Çin ile ilişkilerimiz gelişiyor, diğer ülkelerle de öyle. Bir şeyleri engelleme yönündeki tüm çabalara rağmen ticaretimiz de çok şükür henüz büyüyor” yanıtını verdi.

Ancak uluslararası ekonomik ilişkilerdeki mevcut eğilimlerin devam etmesi durumunda bunun herkes için kötü olacağı uyarısında bulunan Rus lider, “Biz elbette eşit haklar ve daha önce dile getirdiğim ilkeler temelinde ilişkiler kuracağız” dedi.