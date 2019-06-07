Putin: Rusya ve Çin askeri ittifaklar kurmuyor

Rusya ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin her zaman çok planlı nitelik taşıdığını, eskiden ticaretin de 400 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan Putin, “Ticaret hacmi sonra düştü ve bunda bizim suçumuz yok, bu yaptırımları uygulayan biz değiliz. Ticaret neredeyse iki katı düştü. Gerçi şimdi 300 milyar dolara doğru yükselmekte. Sağduyu üstün geliyor ve karşılıklı ticaret büyüyor” ifadelerini kullandı.
‘TÜM ENGELLERE RAĞMEN BİRÇOK ÜLKEYLE TİCARETİMİZ BÜYÜYOR’
Putin, Rusya’nın ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaşın neresinde olduğu sorusuna, “Yerimiz nerede? Uluslararası ekonomik ilişkilerin gelişiminin adil demokratik ilkeleri için mücadelenin içinde. Bildiğiniz gibi Çin ile ilişkilerimiz gelişiyor, diğer ülkelerle de öyle. Bir şeyleri engelleme yönündeki tüm çabalara rağmen ticaretimiz de çok şükür henüz büyüyor” yanıtını verdi.
Ancak uluslararası ekonomik ilişkilerdeki mevcut eğilimlerin devam etmesi durumunda bunun herkes için kötü olacağı uyarısında bulunan Rus lider, “Biz elbette eşit haklar ve daha önce dile getirdiğim ilkeler temelinde ilişkiler kuracağız” dedi.
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