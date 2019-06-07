Rusya: ABD ve İsrail’in 'İran’a karşılık Esad’ı tanıma' teklifi iddiaları gülünç

Zaharova, Londra merkezli Arapça Şarku’l Avsat gazetesinin, haziran sonunda Kudüs’te Rusya, ABD ve İsrail temsilcileri arasında yapılacak ulusal güvenlik temalı toplantıda, ABD ve İsrail’in Moskova’ya, Suriye’de İran’a etki etmesi karşılığında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı tanımayı teklif edeceği haberini değerlendirdi.

Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan Rus diplomat, “Bu gülünç. Bu, birçok sebepten dolayı ciddiyetten uzak haber. Elbette diplomatik çalışmalar sürüyor, birçok konuda görüşmeler, tartışmalar ve pozisyon analizi yapılıyor. Ancak bir ülke ve yönetiminin geleceğini onların arkasından belirlemek olmaz. Çok önemli bir şey var, güven. Partnerinize ne kadar güvenebilir ve onunla hassas konuları konuşabilirsiniz? Maalesef Washington’un, kendine güvenen ülkelere neler yaptığını birkaç örnekte gördük. Sorun güvendir. Öncelikle Washington, uluslararası toplumun ona olan güvenini yeniden kazanmalı”.