Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonunun çalışmaları kapsamında Rusya'nın son bir gün içinde 12, Türkiye'nin ise 16 ateşkes ihlali tespit ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinde mevcut durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde yapılan açıklamada, "Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonundaki Rusya tarafı, Lazkiye’de 10, Hama’da 2 olmak üzere 12 ateşkes ihlali tespit etti. Türkiye tarafıysa Halep’te 1, İdlib’de 1, Hama’da 14 olmak üzere toplam 16 ateşkes ihlali hakkında bilgi verdi" ifadelerine yer verildi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin son bir günde insani yardım kampanyası yapmadığına dikkat çeken bakanlık, aynı zaman diliminde ateşkese katılma anlaşmalarının imzalanmadığını, ateşkese uyduklarını beyan eden 234 silahlı oluşumun sayısında da herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.