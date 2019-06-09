Peskov: Çin ile işbirliğimiz ne ABD'ye ne de başka bir ülkeye karşı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin ABD ya da başka bir ülkeyi hedef almadığını, iki ülkenin üçüncü taraflara karşı eylemlerini koordine etmediğini söyledi.

Rossiya 1 televizyonunda konuşan Peskov, Rusya ile Çin’in ABD ya da başka bir ülkeye karşı işbirliği yürüttüğünü söylemenin doğru olmadığını söyledi.

Peskov, "Böyle demek doğru değil. Zira Çin ve Rusya’nın ABD ile ayrı problemleri var. Çin ABD ile ticaret savaşında, bizim de ABD ile kendi problemlerimiz var. Bunlar temelde stratejik güvenlik, silahsızlanma, ABD’li partnerlerimizin bu anlamda bir diyaloğa geçmekteki isteksizliği…” dedi.

Rusya ile Çin arasındaki özel işbirliğinin üçüncü bir ülkeye ya da bir grup ülkeye karşı olmadığını belirten Peskov “Güçlerimizi ABD konusunda ya da ABD karşısında birleştirdiğimizi söylemek tamamıyla yanlış” ifadesini kullandı.

LAVROV'DAN 'KAPLAN KAPIŞMASINDA KAZANAN KİM OLACAK?' SORUSUNA YANIT

Üç günlük bir ziyaret için Rusya’ya gelen Çin lideri Şi Cinping, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katıldı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelmişti.

Putin, stratejik müttefik olan Rusya ve Çin’in askeri ittifaklar kurmadığını ve kimseye karşı çalışmadığını belirtmişti.

Diğer yandan Putin forumda Rusya’nın ekonomik liderlik mücadelesindeki yeri ile ilgili bir soruya, “Vadide iki kaplan kapışırken akıllı maymun ormanda bekleyip kapışmanın nasıl biteceğini izler” şeklindeki Çin atasözüyle yanıt vermişti.

Gazetecilerin esprili bir dille yönelttiği ‘Kaplanların kapışmasında kazanan taraf kim olacak?’ sorusunu yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Dostluk kazanmalı. Dostluk değilse de anlaşma ve çıkar dengesi çerçevesinde karşılıklı saygı" dedi.