Peskov: Çin ile işbirliğimiz ne ABD'ye ne de başka bir ülkeye karşı

Rossiya 1 televizyonunda konuşan Peskov, Rusya ile Çin’in ABD ya da başka bir ülkeye karşı işbirliği yürüttüğünü söylemenin doğru olmadığını söyledi.
Rusya ile Çin arasındaki özel işbirliğinin üçüncü bir ülkeye ya da bir grup ülkeye karşı olmadığını belirten Peskov “Güçlerimizi ABD konusunda ya da ABD karşısında birleştirdiğimizi söylemek tamamıyla yanlış” ifadesini kullandı.
LAVROV'DAN 'KAPLAN KAPIŞMASINDA KAZANAN KİM OLACAK?' SORUSUNA YANIT
Üç günlük bir ziyaret için Rusya’ya gelen Çin lideri Şi Cinping, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katıldı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelmişti.
Diğer yandan Putin forumda Rusya’nın ekonomik liderlik mücadelesindeki yeri ile ilgili bir soruya, “Vadide iki kaplan kapışırken akıllı maymun ormanda bekleyip kapışmanın nasıl biteceğini izler” şeklindeki Çin atasözüyle yanıt vermişti.
Gazetecilerin esprili bir dille yönelttiği ‘Kaplanların kapışmasında kazanan taraf kim olacak?’ sorusunu yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Dostluk kazanmalı. Dostluk değilse de anlaşma ve çıkar dengesi çerçevesinde karşılıklı saygı" dedi.
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