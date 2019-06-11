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15:28 11 Haziran 2019
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    Valentina Matviyenko

    Matviyenko: Rusya Başsavcısı ‘tatsız’ Golunov davasını bizzat kontrol edecek

    © AP Photo / Alexander Zemlianichenko
    Rusya
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    Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya Başsavcısı Yuriy Çayka ile uyuşturucu suçlamasıyla hakkında ev hapsi verilen Rus araştırmacı gazeteci İvan Golunov’u konuştuklarını, Çayka’nın soruşturmanın gidişatını bizzat kontrol edeceğini belirttiğini söyledi. Matviyenko, olanları ‘tatsız’ olarak nitelendirdi.

    Federasyon Konseyi’nde bir oturumda konuşan Matviyenko, Rusya Başsavcısı Yuriy Çayka ile Golunov konusunu görüştüklerini belirtti.

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    Matviyenko “Çayka, konunun Başsavcılığın sıkı kontrolünün yanı sıra bizzat kendi kontrolü altında olacağına dair net garanti verdi” dedi.

    ‘TÜM BU OLANLAR ÇOK TATSIZ’

    Matviyenko “Tüm bu olanların çok tatsız olduğu doğru. Bu konuyu ileride atılabilecek muhtemel adımlar doğrultusunda ayrıca ele alacağız” ifadesini kullandı.

    Sırt çantasında beş paket pudra halinde madde bulunan Golunov, perşembe günü polis tarafından gözaltına alınmıştı.

    Yapılan testler sonucunda paketlerde ‘mephedrone’ isimli uyuşturucu maddenin olduğu anlaşılmıştı. Rusya İçişleri Bakanlığı da cuma günü yapılan incelemelerde Golunov’un evinde ayrıca üç paket kokain ve ölçeklerin bulunduğunu açıklamıştı.

    Polisin hakkında ‘yasadışı uyuşturucu üretimi, satışı ve sevkiyatı’ suçlamasıyla cezai dava ve soruşturma başlattığı gazeteci paketlerin başkalarınca gizlice sırt çantasına yerleştirildiğini savunuyor.

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    Etiketler:
    İvan Golunov, Rusya, Yuriy Çayka, Valentina Matviyenko, Rusya Federasyon Konseyi
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