Rus gazeteci Golunov özgürlüğüne kavuştu

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, suç işlediğine dair kanıt bulunmaması sebebiyle hakkındaki takibata son verilen ve üzerindeki tüm suçlamaların kaldırıldığı Golunov, serbest bırakıldı.
Golunov, bugün kendisine destek için yapılacak izinli eyleme katılıp katılmayacağı sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.
Golunov, "Mitinge gitmeyeceğim, kendime gelmem gerek" dedi.
Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Golunov olayıyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, Moskova Emniyet Müdürü Tümgeneral Andrey Puçkov ve Moskova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü Tümgeneral Yuriy Devyatkin’i görevden almasını istemişti.
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