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10:47 12 Haziran 2019
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    Rus gazeteci Golunov özgürlüğüne kavuştu

    © AFP 2019 / Evgeny Feldman
    Rusya
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    Uyuşturucu bulundurmaktan hakkında ev hapsi kararı verildikten sonra dün üzerindeki suçlamalar kaldırılan Rus araştırmacı gazeteci İvan Golunov, özgürlüğüne kavuşup Moskova'daki Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Soruşturma İdaresi binasını terk etti.

    Sputnik muhabirinin aktardığına göre, suç işlediğine dair kanıt bulunmaması sebebiyle hakkındaki takibata son verilen ve üzerindeki tüm suçlamaların kaldırıldığı Golunov, serbest bırakıldı.

    © REUTERS / Tatyana Makeyeva
    Rusya İçişleri: Gazeteci Golunov yakında serbest bırakılacak, tüm suçlamalar kaldırıldı
    Golunov dün akşam saatlerinde Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Soruşturma İdaresi binasından ayrıldı.

    Golunov, bugün kendisine destek için yapılacak izinli eyleme katılıp katılmayacağı sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

    Golunov, "Mitinge gitmeyeceğim, kendime gelmem gerek" dedi.

    Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Golunov olayıyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, Moskova Emniyet Müdürü Tümgeneral Andrey Puçkov ve Moskova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü Tümgeneral Yuriy Devyatkin’i görevden almasını istemişti. 

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    Etiketler:
    Vladimir Kolokoltsev, Vladimir Putin, Rusya İçişleri Bakanlığı, Gazeteci, ev hapsi, Uyuşturucu, İvan Golunov, Rusya
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