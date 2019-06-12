Putin: Rusların yaşam kalitesini yükseltmek, iktidarın görev ve sorumluluğudur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iktidardaki yetkililere seslenerek, Rus halkının yaşam kalitesini ve refah seviyesini yükseltmek için özverili çalışma çağrısı yaptı.

Rusya Günü kutlamaları kapsamında Kremlin'de düzenlenen resepsiyonda konuşan Putin, iktidardaki yetkilileri Rus halkının yaşam kalitesini ve refah seviyesini yükseltmek için son derece özverili çalışmaya çağırdı.

“Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve refah seviyesini yükseltmek, başlıca ortak görevimiz ve hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için son derece özverili çalışmalı ve Rusya’nın her vatandaşının hissedebileceği sonuçlar elde etmeliyiz” diyen Putin, şöyle devam etti:

“Bu insanlara ve ülkemize, tüm kalbimizle sevdiğimiz büyük Rusya’mıza karşı görevimiz ve sorumluluğumuzdur.”

Tarihindeki zor ve karmaşık dönemlerin ardından Rusya’nın her zaman yeniden doğduğunu ve güçlendiğini kaydeden Putin, “Rusya’yı var olan tüm gücüyle algılıyoruz, bin yıllık kalkınma tarihini algılıyoruz, bu yolda kaderi belirleyen, çok önemli ve zor aşamaların olduğunun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

Rus lider, 90’lı yıllarda gerçekleştirilen kapsamlı değişimleri örnek gösterdi: “Ekonomik düzenin, toplum ve insan ilişkilerinin, her şeyin değiştiği o zor zamanları iyi hatırlıyoruz. Bu kaçınılmaz, zamanı gelmiş değişimler, birçok yönüyle insanlar için sınav oldu.”

Rusların her şeye rağmen bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardıklarına ve kısa süre içinde modern Rusya’nın hukuki ve ekonomik temellerini oluşturduğuna, egemenliğinin ve demokratik yapısının sağlamlığını sağladığına, çok uluslu devletin farklı milliyetleri arasındaki barış ve birliği koruduklarına dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarihimiz boyunca hep böyle oldu. Vatanımız, milyonlarca kişinin dayanışması ve özverili çalışmaları sayesinde küllerinden doğdu ve güçlendi.”

Bugün birlik ve beraberlik değerlerine sadakatin, vatandaş bilincinin ve vatanseverliğin Rusya’nın gücünü ve yaşama kabiliyetini belirlediğini vurgulayan Putin, konuşmasının sonunda özgür, güçlü ve müreffeh Rusya ve vatandaşlarının esenliği için kadeh kaldırdı.