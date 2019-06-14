Rusya’dan AKPM’ye ültimatom

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rus heyetinin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki (AKPM) tüm haklarının, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri seçiminin yapılacağı 26 Haziran’a kadar iade edilmesi konusunda ısrarcı olduklarını söyledi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri seçiminin Rusya olmadan yapılması durumunda, yeni genel sekreterin yetkisinin “sorgulanacağını” kaydeden Volodin, bu koşulun, heyetin oturum için vereceği dilekçeye de yansıtıldığını söyledi.

AKPM’nin, ulusal heyetlerin haklarıyla ilgili raporu 24 Haziran’da ‘istisnasız’ kabul etmesi durumunda Rusya’nın aynı gün haziran oturumuna katılmak için başvuruda bulunacağının altını çizen Volodin, AKPM’nin Rusya’yı herhangi bir haktan mahrum etmesi durumunda, Rus heyetinin meclisi terk etme hakkını saklı tuttuğunu da sözlerine ekledi.

AKPM, 2014’te Kırım'ın Rusya topraklarına dâhil olmasının ardından Rus heyetine yaptırım kararı almış ve meclisteki Rus parlamenterlerin oy kullanma ve yasama organlarındaki çalışmalara katılma haklarını elinden almıştı.

Bunun üzerine, 2015 yılında, Rus heyetinin tüm hakları iade edilene kadar AKPM'den çekildiğini duyuran Rusya, Haziran 2017'de katkı payı ödemelerini de askıya almıştı.