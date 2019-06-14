Rusya’dan vatandaşlık almak isteyen ilk 34 Donetskli sınırı geçti

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden ilk 34 kişinin vatandaşlık almak için Rusya sınırını geçtiği belirtildi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti Göçmen Hizmetleri Başkanı Vladimir Krasnoşeka, “Bugün (vatandaşlık) için ilk yolculuk yapıldı. Bize sunulan listeler doğrultusunda neredeyse her gün vatandaşların Rusya topraklarına ulaştırılması planlanıyor” dedi.

Sputnik muhabiri de vatandaşlık almak isteyen 34 kişiyi taşıyan otobüsün sınırdan geçtiğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nisan ayında Donbasslılara Rusya vatandaşlığı verilmesinin kolaylaştırılması talimatının ardından Donetsk’ten 7.500 dosya Rusya’ya verilmişti.