Gazprom: Türkiye ile fiyat ihtilaflarının ve davaların Türk Akım’ın akıbetini bozmayacağından eminiz

Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Türk Akım projesi ile açıklamalarda bulunan Burmistrova, Türk ithalatçıların gaz alımlarını düşürmesinin ve fiyat konusundaki ihtilafların Türk Akım projesinin akıbetini etkilemeyeceğini açıkladı.

Türk tüketicilerinin minimum kontrat hacmine ulaşmadıkları için ‘al ya da öde’ (take or pay) kuralına göre Gazprom’a ödeme yapma zorunluluğunun ortaya çıkıp çıkmadığı sorusuna ‘hayır’ yanıtını veren Burmistrova, “Kontratta belirlenmiş olan belli başlı kurallar var. Şüphesiz bu kurallar 2018 sonuçlarına göre hem Türk alıcılar, hem de Gazprom tarafından tamamen yerine getirildi” diye konuştu.

Bu yıl ile ilgili ‘Al ya da öde’ talepleri ile ilgili yorum yapmayan Burmsitrova, “Daha 2019’un ortasındayız. Nasıl bir durum oluşacağını, piyasa fiyatlarının ne olacağını bilmiyoruz. Bugün fiyatların düştüğünü görüyoruz, fakat sonbahar ve kış soğukları dönemi de olabilir ve ilk çeyrekte düşen hacimler o dönemde telafi olabilir. Bu nedenle bu konuyu şimdiden konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Teslimatlar ile ilgili oluşan durumun Türk Akım’ın akıbetini etkilemeyeceğinden emin olduğunu vurgulayan Burmistorova, şöyle konuştu:

“Türk Akım gibi büyük altyapısal projeler hakkında konuşurken şüphesiz pazarın mevcut konjonktürüne göre hareket etmiyoruz. Çok çeşitli durumlarla karşılaştık. Mavi Akım’ı inşa ederken belki de birileri aynı soruları sordu. Fakat gördüğümüz gibi proje karşılığını tamamen verdi, tam kapasite çalışıyor. Gerçekten de pazarlarda bazen teslimatın veya payların düştüğü görülen çeşitli ekonomik durumlar oluşuyor, bu Türkiye’deki enerji sektörünün durumu ile de ilgili. Ancak öncelikle bu durum, son derece yüksek düzeyde olan iki ülke arasındaki durumu hiçbir şekilde etkilemeyecek.”

Gazprom Eksport’un 5 bağımsız Türk ithalatçı ile olan davaları kazandığına dikkat çeken Burmistrova, ancak söz konusu davalardan şirketin lehine oluşan rakamlarla ilgili bilgi vermedi.

Türkiye geçen yıl, Gazprom’dan satın aldığı ve 2017’de 29.034 milyar metreküp olan gaz hacmini geçen yıl 23.964 milyar metreküpe düşürdü. Düşüş 2019’un ilk çeyreğinde de devam etti, bir önceki yılın aynı döneminde 7.917 milyar metreküp olan hacim, 4.522 milyar metreküpe düştü. Türkiye aynı zamanda daha ucuz olan Azerbaycan gazı ve spot piyasadan sıvılaştırılmış gaz (LNG) alımlarını arttırıyor.