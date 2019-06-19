BM'ye göre Rusya'nın nüfusu 100 milyona inecek

En olumsuz senaryoya göre ise 100 milyona inebilir. Böylelikle 2080 ortanca değere göre nüfus yaklaşık 127 milyon olacak.
Halihazırda Rusya’da yaklaşık 145 milyon kişi yaşıyor.
Rusya nüfusu en iyi tahminlere göre 2100 yılına kadar 180 milyona çıkabilir, en olumsuz senaryo ise nüfusun 85 milyona düşmesini öngörüyor.
Raporda, halihazırda 7.7 milyar olan dünya nüfusunun da 2050 yılı sonuna kadar 9.7 milyara, 2100 yılında ise 11 milyara ulaşması beklendiği ifade edildi.
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