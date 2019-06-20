Açlıktan Sibirya’da bir kente gelen kutup ayısı yakalanıp kurtarma birimine götürüldü

Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesindeki sanayi kenti Norilsk’e gelen aç kutup ayısı yerel yetkililer tarafından yakalanarak bir kurtarma birimine götürüldü. Kutup ayısı bugün veterinerler tarafından muayene ediliyor. Veterinerlerden biri kutup ayısının tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Rusya’nın Norilsk kentine gelen aç kutup ayısı, Krasnoyarsk Flora ve Fauna Parkı Royev Ruçey’den zoologlar ve Norilskli meslektaşları tarafından yakalandı.

Bölge belediyesinden yapılan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, kutup ayısı 24 saat gözlem altına alındı. Güvenlik açısından da her türlü tedbir alınıyor. Ayının bulunduğu bölgeye kimse 30 metreden fazla yaklaştırılmazken, ayının hareketleri de gözetim altında tutuluyor.

Diğer yandan Norilsk kentine ayıyı muayene etmek üzere uzmanlar geldi. Muayene sonucuna göre, ayının doğal ortamına mı bırakılacağına yoksa Krasnoyarsk’ta bir hayvanat bahçesine mi götürüleceğine karar verilecek.

Uzmanlara göre, kutup ayısı kente gelmek için en az 500 kilometre yol kat etmiş.

Çevre hizmetleri yetkilisi Aleksandr Korobkin “Ayı şu an yerel bir kurtarma biriminde. Yaklaşık bir yaşındaki dişi ayı, 200 kilo civarında. Veterinerler bugün ayıyı muayene ediyor” dedi.

Caught! The Norilsk polar bear needs urgent medical help, say experts. A worrying new claim suggests the animal could have been grown indoors for pelt trade https://t.co/Yt1sY6RW1I pic.twitter.com/X8gQpYpNVq — The Siberian Times (@siberian_times) June 20, 2019

​‘BOZUK YİYECEKLERDEN KÖTÜ ETKİLENMİŞ’

Diğer yandan Siberian Times’ın aktardığına göre, yakalama işlemlerinde yer alan veteriner Georgiy Belyanin, ayının çöplükteki bozuk yiyecekleri yemekten diyare olduğunu ifade etti.

Belyanin “Bu onun için tehlikeli bir durum, acil tıbbi yardıma ihtiyacı var. Onu ilk gördüğümüz anda şehirde olmasından ve etrafında çok fazla insan bulunmasından dolayı çok stresli olduğu anlaşılıyordu” ifadelerini kullandı.