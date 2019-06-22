Putin: Japonya'nın hak iddiasına rağmen Kuril Adaları'nda Rus bayrağı dalgalanmaya devam edecek

"Güney Kuriller'de dalgalanan Rus bayrağı indirilecek mi?" sorusu üzerine Putin, bu bölgeleri Japonya'ya verme niyetinde olmadıklarını belirterek, Rus bayrağının dalgalanmaya devam edeceğini vurguladı.
Rusya hükümetinin bu toprakları geliştirmeyi planladığını kaydeden Putin, "Güney Kuriller de dahil olmak üzere Uzakdoğu bölgesini kalkındırmaya yönelik büyük programlarımız var. Ekonomi, balıkçılık sektörü ve diğer bileşenlerin geliştirilmesine yönelik bu programlar hayata geçirilecek. Altyapıyı geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.
2. DÜNYA SAVAŞI SONA ERDİKTEN SONRA BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMAMIŞTI
Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.
Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.
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