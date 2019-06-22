Putin: Japonya'nın hak iddiasına rağmen Kuril Adaları'nda Rus bayrağı dalgalanmaya devam edecek

Rus devlet kanalı Rossiya 1'de yayınlanan Vesti v Subbotu (Cumartesi Haberleri) programının sunucusu ünlü gazeteci Sergey Brilyov'a röportaj veren Putin, Japonya'yla yapılması planlanan barış anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

"Güney Kuriller'de dalgalanan Rus bayrağı indirilecek mi?" sorusu üzerine Putin, bu bölgeleri Japonya'ya verme niyetinde olmadıklarını belirterek, Rus bayrağının dalgalanmaya devam edeceğini vurguladı.

Rusya hükümetinin bu toprakları geliştirmeyi planladığını kaydeden Putin, "Güney Kuriller de dahil olmak üzere Uzakdoğu bölgesini kalkındırmaya yönelik büyük programlarımız var. Ekonomi, balıkçılık sektörü ve diğer bileşenlerin geliştirilmesine yönelik bu programlar hayata geçirilecek. Altyapıyı geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

2. DÜNYA SAVAŞI SONA ERDİKTEN SONRA BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMAMIŞTI

Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.