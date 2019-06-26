‘Rusya, İdlib’deki hedeflerin ayrım gözetmeksizin bombalandığı yönündeki iddiaları reddediyor’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) bugünkü oturumuna Şam’dan video konferans yoluyla katılan Bakin, Rusya’nın İdlib’deki hedeflerin ayrım gözetmeksizin bombalandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddettiğini vurguladı.

Tümgeneral Bakin, “Suriye ve Rusya’yı gerilimi tırmandırmakla suçlayarak, aynı zamanda eyaletteki cihat yanlılarının taşkınlıklarına ve terör faaliyetlerine göz yuman bir dizi ülkenin İdlib bölgesindeki olayları tek taraflı olarak aktardığını sürekli olarak belirtiyoruz. Hükümet güçlerinin İdlib’deki hedefleri ayrım gözetmeksizin bombaladığı yönündeki tüm iddiaları kesin bir dille reddediyoruz” diye konuştu.

NEBENZYA’DAN BMGK’YA ÇAĞRI: SURİYE İLE İLGİLİ KONTROL EDİLMEMİŞ BİLGİYİ YAYINLAMAYIN

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise BMGK üyelerine, Suriye ile ilgili bilgileri Konsey kürsüsünden duyurmadan önce kontrol etmeye çağırdı.

Nebenzya, “Güvenlik Konseyi’nin yüksek kürsüsünden yayınlanan bilgilerin, zaman zaman gerilimi azaltma bölgelerinden gelen bilgilerle çelişmekte olduğunu tespit etmek durumundayım. Bu durum, Suriye’nin insani dosyasını siyasallaştırılma girişimlerinin olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Rusya’nın ve Suriye ordusunun tüm askeri faaliyetlerinin sadece terörist yuvalarını imha etmeye yönelik olduğuna dikkat çeken Nebenzya, Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin ve Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin sadece doğrulanmış keşif verileri doğrultusunda militanların tesislerini bombaladıklarını vurguladı.