Uşakov: Putin ve Erdoğan, isterlerse S-400'leri konuşabilirler ancak tablo her iki taraf için de çok net

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ve Erdoğan'ın Osaka'daki görüşme sırasında gerekli görmeleri halinde S-400 konusunu ele alacaklarını ancak sevkiyata ilişkin konunun her iki taraf için de çok net olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentindeki G20 zirvesi kapsamında yapacağı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Putin ve Erdoğan'ın S-400 konusunu ele alıp almayacağı ve teslimatın temmuzda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusu üzerine Uşakov, "Teslimat temmuzda yapılacak. Eğer liderler bu konuya değinmeyi gerekli görürlerse bunu istişare ederler. Ancak hem bizim hem de Türkiye için bu konuyla ilgili tablo son derece net" yanıtını verdi.

Uşakov, Rusya'nın, ABD'nin baskısına aldırmayan Türk hükümetinin anlaşmanın uygulanması konusundaki tutumunu çok değerli bulduğunu vurguladı.

'ANA GÜNDEM MADDESİ SURİYE OLACAK'

Uşakov'a göre liderlerin görüşmesinde ana gündem maddesi Suriye'deki durum olacak.

Putin ve Erdoğan'ın ikili ilişkiler ve uluslararası gündemdeki konuları da ele alacağını anlatan Uşakov, ortak stratejik projeler olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerinin görüşmede özel yer tutacağının altını çizdi.

Uşakov, bu projelerin mevcut anlaşmalara ve takvimlere uygun olarak, başarılı bir şekilde ilerlediğini sözlerine ekledi.