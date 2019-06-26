'Rusya, S-400'lerin Türkiye'ye sevkiyatını yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor'

Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatı ile ilgili son durum konusunda açıklama yapan Vorobyova, sistemlerin Türkiye’ye teslimatının ve Türk uzmanların eğitiminin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Vorobyova, "S-400 Triumf füze savunma sistemlerinin Türkiye Cumhuriyeti’ne teslimatı ile ilgili kontrat, tarafların mutabık kaldığısürelere uygun olarak yerine getiriliyor. Türk yetkililerinin de birçok kez ifade ettiği gibi, sistemlerin teslimine önümüzdeki ay başlanabilecek. Ekipmanların teslimi ve işverenin uzmanlarının eğitimi ile ilgili taahhütleri yılsonuna kadar tamamlamayıplanlıyoruz" diye konuştu.

Daha önce Rus devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Aleksandr Miheyev, S-400’lerin ilk parçalarının Türkiye'ye gönderilmek üzere yüzde 99 hazır olduklarını, teslimatların temmuzda başlayacaklarını açıklamıştı.