AKPM, Rusya'yı Ukrayna'ya tercih etti: 'Avrupa, Kırım'ın Rus statüsünü tanımaya başladı'

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Rus heyetinin yetkilerinin tamamının teyit edildiği kararı onayladı. Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov, Avrupa'nın Kırım'ın Rus statüsünü bir gerçeklik olarak kabul etmeye başladığını vurguladı.

Rus heyetinin yetkilerinin tamamının teyit edildiği kararı onaylayan AKPM, belgede bir düzeltme yaparak Rusya'yı tam kapsamlı olarak ve faaliyet yürüttüğü tüm tesislere doğrudan erişim sağlayarak insan hakları gözetleme kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya çağırdı.

AKPM Rus heyeti başkanı Pyotr Tolstoy, Rusya'ya bağlanan Kırım Cumhuriyeti vekillerinin de AKPM oturumlarında Rusya'yı temsilen yer alacağını söyledi.

Tolstoy, "Kırım'ı Rus toprağı kabul etmemek, Almanya'nın birleştiğini kabul etmemekle eşdeğer. Yani bu, bizim Doğu Almanyalı Almanya parlamentosu vekillerini tanımamız gibi bir şey" ifadelerini kullandı.

Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov da, Avrupa'nın Kırım'ın Rus statüsünü bir gerçeklik olarak kabul etmeye başladığının altını çizdi.

Batı, Mart 2014'te Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sonrası uyguladığı bir yaptırımı ilk kez geri çekmişti. AKPM, Rus heyetine 5 yıldır uygulanan yaptırımları dün itibarıyla kaldırmış ve Rus heyeti, AKPM'ye geri dönmüştü.

Karara tepki gösteren Ukrayna heyeti, protesto için AKPM'yi terk etmiş, heyet başkanı Vladimir Ariyev, AKPM'deki çalışmalarını askıya alacaklarını ve üyeliklerini gözden geçireceklerini duyurmuştu.

Türkiye, Rusya'nın haklarının iadesine ilişkin oylamada Moskova'yı destekleyen bir tutum sergilemişti.