‘Putin, gerekirse İrkutsk bölgesindeki selle mücadele için ordunun devreye alınması talimatını verdi’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya, Sibirya’da yer alan İrkutsk bölgesinde yoğun yağışlar sonrasında meydana gelen su baskını ile mücadele için gerekirse orduyu devreye alma talimat verdiğini kaydetti.

Peskov, “Selin yol açtığı olumsuz sonuçlarla mücadele ile ilgili Bratsk kentinde gerçekleşen gece toplantısı sonrasında Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya gerekirse Acil Durumlar Bakanlığı’nın çalışmalarına orduyu da devreye alma talimatını verdi” diye konuştu.

İrkutsk bölgesinin 5 ilinde meydana gelen su baskını nedeniyle acil durum ilan edildi. Bölge yönetiminin verilerine göre 4 bin 200 kişinin yaşadığı bin 700 konut suların altında kalmış durumda. Mağdurlara insani yardım ulaştırmak için seferberlik başlatıldı. Acil Durumlar Bakanlığı’nın bölge idaresi ise 9 bin kişinin yaşadığı 3 bin 700 evin suların etkisinde kaldığını duyurmuştu.

Bakanlığın verilerine göre sel mağdurları için 42 geçici barınma merkezi hazırlandı, 15 merkeze bin 300’den fazla kişi yerleştirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 zirvesinin sona erdiği Japonya'nın Osaka kentinden Rusya'ya dönüş yolunda gecenin geç saatlerinde sel felaketinin yaşandığı İrkutsk bölgesinin Bratsk kentine gelerek, selle mücadele kapsamındaki önlemlere ilgili düzenlenen acil toplantıyı bizzat yönetmişti.