İrkutsk'taki sel felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi

Sibirya'da son günlerde görülen yoğun yağışlar nedeniyle İrkutsk kentindeki Tulun nehri taştı ve çok sayıda ev sular altında kaldı.

Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sel felaketi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Çocukların da aralarında bulunduğu 9 kişiden haber alınamazken 153 yaralı hastanede tedavi altında tutuluyor.

SAVUNMA BAKANLIĞI ASKER, UÇAK, HELİKOPTER VE ÇEŞİTLİ ARAÇ GÖNDERDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine arama-kurtarma çalışmalarına katkı sunmaları için 1300'den fazla askeri bölgeye gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre askerler, sel felaketinin yarattığı etkilerin ortadan kaldırılması, biyolojik durumun izlenmesi ve yaralıların tahliyesi için halka yardım edecek.

Bakanlık İrkutsk'a yaklaşık 300 araç, 1 An-12 uçağı ve 2 Mi-8 helikopteri gönderecek. Selin etkilerinin izlenmesi için insansız hava araçları da gönderilecek.

3300 KONUT ETKİLENDİ

Bugün itibarıyla İrkutsk'taki 55 yerleşim biriminde 9500 kişinin yaşadığı yaklaşık 3300 konut selden etkilendi. Bölgedeki 13 köprü zarar görürken Sibir federal otoyolunun bir kısmı yük taşımacılığına kapatıldı.

ÇADIR KENTLER KURULDU

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgedeki güvenli noktalara çadır kentler kurdu. Sel mağdurlarına temiz su ve yiyecek ile giysi ulaştırıldı.

Bölgedeki yağışların birkaç gün daha şiddetli şekilde devam etmesi bekleniyor.