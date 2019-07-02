Rusya yeni bir önleme füzesi denedi

Rusya Hava Kuvvetleri Kazakistan’daki Sari-Şagan poligonunda bir savunma sisteminin önleme füzesini başarıyla test etti. Füzenin ismi açıklanmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan albay Pavel Kuzmin’in açıklamasına göre, Sari-Şagan poligonunda yeni bir önleme füzesini test etti.

Füze testler sırasında belirlenen hedefi başarılı şekilde vurdu.

Denemesi yapılan füzenin ismi ise verilmedi.

Rusya ordusu en son haziran başında yeni bir önleme füzesi denemesi yapmıştı.

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