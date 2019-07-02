Rusya yeni bir önleme füzesi denedi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan albay Pavel Kuzmin’in açıklamasına göre, Sari-Şagan poligonunda yeni bir önleme füzesini test etti.
Füze testler sırasında belirlenen hedefi başarılı şekilde vurdu.
Denemesi yapılan füzenin ismi ise verilmedi.
Rusya ordusu en son haziran başında yeni bir önleme füzesi denemesi yapmıştı.
#Видео Российские #ВКС выполнили очередной испытательный пуск новой противоракеты системы #ПРО на полигоне #СарыШаган в Казахстане https://t.co/DVVLNA21QR #Противоракета #ПускПротиворакеты #ОружиеРоссии #РоссияКазахстан #ВКС pic.twitter.com/I3nDg12guo— Минобороны России (@mod_russia) July 2, 2019
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