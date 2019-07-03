Matviyenko'dan Şentop'a: Rusya ve Türkiye, Suriye'nin bölünmesinin önlenmesine katkıda bulundu

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya ve Türkiye'nin Suriye krizi sırasında yaptığı işbirliğinin ülkenin büyük bölümünün teröristlerden temizlenmesine ve Suriye'nin bölünmesinin önlenmesine katkı sunduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la görüşmesi sırasında açıklamalarda bulunan Matviyenko, "Suriye'nin sorunlarının çözümü için İran'ın katılımıyla yürüttüğümüz işbirliği, bu ülkedeki krizin sona erdirilmesi için siyasi diyalog kurulması uluslararası ilişkilerde önemli bir faktör. Rusya ve Türkiye'nin çabaları sayesinde Suriye topraklarının büyük bölümünün teröristlerden temizlenmesi, ülkenin egemenliğinin korunması ve Libya veya Irak senaryolarına benzer şekilde Suriye'nin parçalanmasının önlenmesi mümkün oldu" dedi.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu 'Rusya-Türkiye işbirliğiyle yeni bölgesel güvenlik sistemi kuruluyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki yoğun siyasi diyaloğun Rus-Türk ilişkilerinin tonunu belirlediğini kaydeden Matviyenko, iki liderin son 6 ayda 5 kez bir araya geldiğini, son görüşmenin Osaka'daki G20 zirvesinde yapıldığını anımsatarak, "Liderlerimiz, ikili işbirliğinin tüm temel alanlarını çok yakından takip ediyor, somut talimatlar verip somut kararlar alıyor" diye ekledi.

'GÖREVİMİZ ANLAŞMALAR İÇİN YASAMA DESTEĞİ SUNMAK'

Matviyenko, Rus ve Türk parlamenterlerin görevinin üst düzeyde yapılan tüm anlaşmalar için yasama desteği sunulması ve liderler arasındaki temas ve işbirliği temposunun geride kalınmaması olduğunun altını çizdi.