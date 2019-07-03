Putin, INF'nin askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı

Rusya, daha önce ABD'nin tek taraflı olarak çekildiğini açıkladığı INF'yi Washington ve NATO'dan yükselen tehditlere rağmen askıya aldı.
Rus lider Putin, 1987'de imzalanan anlaşmayı resmen askıya alan kanunu imzaladı.
Ayrıntılar geliyor...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.
Rusya, daha önce ABD'nin tek taraflı olarak çekildiğini açıkladığı INF'yi Washington ve NATO'dan yükselen tehditlere rağmen askıya aldı.
Rus lider Putin, 1987'de imzalanan anlaşmayı resmen askıya alan kanunu imzaladı.
Ayrıntılar geliyor...
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