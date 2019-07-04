Rusya: ABD, stratejik silahların azaltılması müzakerelerini ilerletecek bir fikir ortaya koymadı

Görüşmelere katılan Yermakov, “1-2 Temmuz günleri, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde bir dizi çalışma görüşmesi gerçekleşti. Bu temaslar, iki ülke liderinin canlandırma emrini verdiği stratejik diyalogu sürdürme bağlamında, ‘ayar verme’ niteliğini taşıyordu” ifadelerini kullandı.
Yermakov, Rus medyasına açıklamasında, “START Anlaşması’nın uzatılması konusuna gelince de, Washington’da hiçbir atılımcı fikir seslendirilmedi. Anladığımız kadarıyla Amerikan tarafının halen yaklaşımlarını geliştirmek için ek zamana ihtiyacı var. Bu konuda henüz Washington’da anahtar kararların alınmadığını görüyoruz” dedi.
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