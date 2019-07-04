Rusya: ABD, stratejik silahların azaltılması müzakerelerini ilerletecek bir fikir ortaya koymadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov, Washington’da yapılan görüşmeler sırasında, ABD heyetinin Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START) uzatılması yönünde hiçbir atılımcı fikir öne sürmediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Washington’da, 1-2 Temmuz günleri, stratejik diyalogu canlandırma bağlamında iki ülke heyeti arasında bir dizi görüşme gerçekleşti.

Görüşmelere katılan Yermakov, “1-2 Temmuz günleri, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde bir dizi çalışma görüşmesi gerçekleşti. Bu temaslar, iki ülke liderinin canlandırma emrini verdiği stratejik diyalogu sürdürme bağlamında, ‘ayar verme’ niteliğini taşıyordu” ifadelerini kullandı.

Yermakov, Rus medyasına açıklamasında, “START Anlaşması’nın uzatılması konusuna gelince de, Washington’da hiçbir atılımcı fikir seslendirilmedi. Anladığımız kadarıyla Amerikan tarafının halen yaklaşımlarını geliştirmek için ek zamana ihtiyacı var. Bu konuda henüz Washington’da anahtar kararların alınmadığını görüyoruz” dedi.