Kremlin'den 'Türkiye'ye gönderilecek S-400 parçaları pazar günü uçaklara yüklenecek' haberlerine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yapımı S-400 hava savunma sisteminin ilk parçalarının, Türkiye'ye sevk edilmek üzere pazar günü uçaklara yükleneceği haberlerinin doğru olup olmadığı sorulunca, söz konusu sistemin gönderimine ilişkin yapılan anlaşmanın şartlarının plana göre yerine getirilmekte olduğunu söyledi.

S-400 sisteminin ilk bataryasının parçalarının Türkiye'ye sevk edilmek üzere Rusya'daki bir askeri havaalanında uçaklara yükleneceği ve ileriki günlerde de gideceği yere ulaşmış olacağı yönündeki Habertürk haberi, Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu.

Söz konusu haberi doğrulaması istenince Peskov, "Kremlin Sözcüsü olarak şunu doğrulayabilirim ki S-400 anlaşmasının şartları, aynı planlandığı şekilde yerine getiriliyor" dedi.