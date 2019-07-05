Putin, denizaltı aracında ölen denizcilere devlet nişanı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 kişinin hayatını kaybettiği denizaltı aracında hayatını kaybeden dört denizciye Rusya Kahramanı Nişanı, diğer denizcilere de Cesaret Nişanı verdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin denizaltı aracında hayatını kaybeden birinci derece kaptan Andrey Voskresenskiy, Denis Oparin ve Konstantin Somov ile ikinci seviye kaptan Dmitriy Solovyev’e Rusya Kahramanı Nişanı verdi.

Rus lider yangında ölen diğer denizciler olan birinci seviye kaptan Vladimir Abankin, Sergey Danilçenko, Denis Dolonskiy, Konstantin İvanov ve Nikolay Filin; ikinci seviye kaptan Aleksandr Avdonin; üçüncü seviye kaptan Viktor Kuzmin ve Vladimir Suhiniçev; yarbay rütbeli sağlık görevlisi Aleksandr Vasilyev ve teğmen rütbeli kaptan Mihail Dubkov’a Cesaret Nişanı verdi.

Solovyev denizaltı aracındaki sivil bir uzmanını yanan bölümden kurtardıktan sonra yangın söndürme işlemine devam etmek için bölümün kapısını kapatmıştı.

Suların derinliğini ölçmekle görevlendirilmiş mürettebatı taşıyan denizaltı aracındaki 14 denizcinin, yangından dolayı salınan zehirli gazları solumaları nedeniyle hayatlarını kaybettikleri biliniyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin de araçta 14 denizcinin hayatını kaybettiğini açıklanmasından hemen sonrasında programını iptal edip Şoygu ile acil bir toplantı gerçekleştirmişti. Rusya lideri, ölen denizcilerin 'ordu ve devlet için çok büyük bir kayıp olduğunu' söylemişti.