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15:53 07 Temmuz 2019
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    Rus-Türk İş Adamları Birliği (RTİB)

    Yavaş: Ankara'daki işsizlik oranını aşağı çekmek için Türk ve Rus iş adamlarını yatırım yapmaya davet ediyoruz

    © AA / Sefa Karacan
    Rusya
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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Moskova'da Türk iş adamlarıyla da bir araya gelerek, "Ankara’daki işsizlik oranını aşağıya çekmek için Türk ve Rus iş adamlarının Ankara’ya yatırım yapmaları davet ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak da tüm katkıyı yapmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Rusya’yı ziyaret etti.
    © Sputnik /
    Yavaş, Moskova ziyaretinde Sputnik'e konuştu: Ankara'da açılacak alanlar var, işbirliği yapılabilir
    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonraki ilk resmi ziyaretini Rusya’ya gerçekleştiren Mansur Yavaş, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in davetlisi olarak katıldığı 9. Moskova Kentsel Forumu’nda 'Şehirler bugün hangi değerlere odaklanıyor?' başlıklı panelde bir de konuşma yaptı.

    Forum süresince çok sayıda panele katılan Yavaş, birçok ülkeden gelen belediye başkanları, bilim insanları ve şehir planlamacılarıyla bir araya gelerek, Ankara’da yapmayı düşündükleri projeleri anlattı. 

    Yavaş, Rusya’yı ziyaretinde Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile iki başkent arasında 2019-2021 yıllarını kapsayan bir iş birliği protokolü de imzaladı. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin ile baş başa ve heyetler arasında görüşmeler gerçekleştiren Yavaş, Ankara-Moskova arasındaki ilişkilerin geliştirilerek güçlendirilmesi yönünde de görüş alışverişine bulundu. 

    Diğer yandan Yavaş, Moskova’daki resmi temaslarının son gününde Rus-Türk İş Adamları Birliğini (RTİB) ziyaret etti. Rus-Türk İş Adamları Birliği Eş Başkanı Sabahattin Yavuz ve Türk iş adamları tarafından karşılanan Başkan Yavaş’a, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyet eşlik etti.

    © Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
    Mansur Yavaş Rusya'da: Ankara-Moskova hattı canlanacak
    Yavaş’ın Rus-Türk İş Adamları Birliğini ziyaretinde iş adamlarıyla iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geleceği de masaya yatırıldı. Moskova-Ankara arasında gerçekleştirilebilecek birçok konuda işbirliği olduğuna dikkat çeken Başkan Yavaş, "Rusya’da oldukça başarılı olmuş iş adamlarımız var. Ankara’daki işsizlik oranını aşağıya çekmek için Türk ve Rus iş adamlarının Ankara’ya yatırım yapmaya davet ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak da tüm katkıyı yapmaya hazırız" dedi. 

    Türkiye’ye gelen 5 milyon 800 bin Rus turistin yaklaşık yüzde 60’ını getiren firmaların Rusya’da faaliyet gösteren Türk firmaları olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Yavaş, "Ankara çevresindeki turizm bölgeleriyle birlikte konaklama açısından çok değerli bir bölgedir. Türkiye-Rusya Kültür Yılı çerçevesinde Ankara bu Rus turist grubundan mutlaka pay almalıdır. Bu konuda sizlerin desteğini bekliyorum" diye konuştu. 

    Yavaş, iş adamlarına Ankara’da Rusya-Türkiye İş Formu gibi bir organizasyonunun yapılması halinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin bunu destekleyeceğinin altını çizerek, Ankara’ya değer katacak, istihdam sağlayacak her türlü çalışmanın da arkasında olacağını vurguladı. 

    RTİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Moskova 9. Kentsel Forumu'na katılmasının sonuçlarını takip ettiklerini ifade ederek, "RTİB olarak Ankara ve Moskova Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolüne her türlü desteği vereceğimizi sayın başkana ilettik. Ankara Belediyesi ve Moskova Belediyesi arasındaki bu ilişkiyi kurmada köprü olma amacımızı, isteğimizi de kendilerine ilettik. Çok verimli ziyaret gerçekleştirdiler. Başkanın turizm, tarım ve ticaret gibi birçok konuda teklifleri ve davetleri oldu. RTİB olarak Ankara'nın ticaret kentine dönüştürülmesi için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" dedi. 

    Ankara Belediyesi
    Yavaş ilk resmi yurt dışı ziyaretinde Moskova'da: Ankara'yı dünyaya tanıtacağız
    Konuşmasında Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren Yavaş, Rusya'daki mevkidaşlarına, "Ankara’da açılacak alan var, işbirliği yapılabilir diye söyledim. Ruslar Türkiye’den domates alıyorlar. Gelin bunu beraber üretelim, karşılığında mal alırız" çağrısını yaptığını kaydetti. Başkan Yavaş, Moskova ziyaretinden oldukça memnun ayrıldığını belirterek, şunları söyledi: 

    "Memnun kaldık. Gayet güzel ağırladılar. Moskova Belediye Başkanı'nın yaptığı güzel çalışmalarını öğrendik. Bu arada dünyanın çeşitli yerlerinden gelen belediye başkanları hem kendi projelerini, hem de belediyeciliğe ve kente yeni bakış açılarını anlattılar. Artık belediyelerin, şehirlerin araçlardan kurtarılıp insanların daha sağlıklı yaşayabileceği, keyif alabileceği ortamlar olması için geleceğe yönelik ne gibi tedbirler alınması gerektiğinden bahsettiler ve bunun dışında herkes karşılıklı olarak birbirleriyle deneyimlerini paylaştı ve bu konuda işbirliği yapmanın tüm dünyanın hayrına olduğunu da söylediler. Buradan oldukça olumlu izlenimlerle ayrılıyoruz. Ankara’mızı Dünya’ya tanıtacak projeleri hayata geçireceğiz. " 

    Etiketler:
    Sergey Sobyanin, Türkiye, Rusya, Moskova, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB), iş adamı, Ankara, Mansur Yavaş
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