Üniversite öğrencisi, Putin’le görüşmede bayıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin partneri olduğu INNOPROM 2019 Sanayi Fuarı için gittiği Yekaterinburg’da Ural Federal Üniversitesi’ni ziyaret etti. Putin burada üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme başladıktan yaklaşık 1 saat sonra bir öğrenci baygınlık geçirdi. Genç kızın düşmen üzere olduğunu gören Putin, konuşmayı keserek korumalarından öğrenciye yardım etmelerini istedi. Rus lider, genç kızı kaldıran korumalarına seslenerek, yavaş olmalarını talep etti.

Korumalardan biri öğrenciyi kollarına alarak görüşmenin yapıldığı salondan çıkardı.

Doktor çağrılmasını isteyen Putin, "Sanırım ciddi bir şeyi yok" diyerek öğrencilerin sorularını yanıtlamaya devam etti.

Daha sonra Ural Federal Üniversitesi Sözcüsü Dmitriy Benemanskiy, Sputnik’e açıklamasında, öğrenci kıza hemen yardım gösterildiği, hastaneye kaldırılmasına gerek kalmadığını açıkladı.