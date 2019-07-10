Üniversite öğrencisi, Putin’le görüşmede bayıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin partneri olduğu INNOPROM 2019 Sanayi Fuarı için gittiği Yekaterinburg’da Ural Federal Üniversitesi’ni ziyaret etti. Putin burada üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Korumalardan biri öğrenciyi kollarına alarak görüşmenin yapıldığı salondan çıkardı.
Doktor çağrılmasını isteyen Putin, "Sanırım ciddi bir şeyi yok" diyerek öğrencilerin sorularını yanıtlamaya devam etti.
Daha sonra Ural Federal Üniversitesi Sözcüsü Dmitriy Benemanskiy, Sputnik’e açıklamasında, öğrenci kıza hemen yardım gösterildiği, hastaneye kaldırılmasına gerek kalmadığını açıkladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)