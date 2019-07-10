Putin, 12 yaşındaki otizmli çocuğa yavru köpek hediye etti

Krasnoyarsk bölgesi idaresinin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Putin, 12 yaşındaki Arseniy’e Golden Retriever cinsi bir yavru köpek hediye etti.

Açıklamada çocuğun daha önce Putin’e bir mektup yazarak tam olarak bu cinste bir yavru köpek istediği belirtildi.

Красноярскому школьнику вручили щенка, которого ему подарил Путин. Ранее мальчик написал письмо президента, в котором просил подарить золотистого ретривера, чтобы у него «был добрый друг» https://t.co/LJui8lqEsq



Фото: пресс-служба Министерства образования Красноярского края pic.twitter.com/4FnE5x5qD6 — РБК (@ru_rbc) July 9, 2019

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Arseniy, özel eğitim veren bir okulda beşinci sınıfta eğitimine devam ediyor.

Bölgenin Eğitim Bakanı Svetlana Makovskaya çocuğa şirin hediyesini teslim ederken, “Başkanımızın eline her gün yüzlerce mektup ulaşıyor, ama o aralarından seninkini seçti. Her daim gerçek dostun olacak bir köpek istemiştin. İşte, burada. Eminim ki anlaşacak ve beraber çok vakit geçireceksiniz” diye konuştu.

Rus lider daha önce de 12 yaşındaki Olga Maruşenko'ya yavru bir Sibirya kurdu, beşinci sınıftaki Mariya Katova'ya bisiklet ve 11 yaşındaki Anya Abramova'a ise Labrador Retriever cinsi bir yavru köpek hediye etmişti.