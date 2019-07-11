Moskova yakınlarındaki bir elektrik santralinde yangın

Rusya’nın başkenti Moskova’nın yakınlarında yer alan Mıtişi şehrindeki bir elektrik santralinde çıkan yangın nedeniyle 11 kişinin yaralandığı belirtiliyor. İtfaiyeciler yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.

Rus acil durum servislerinden kaynaklar, TETS-27 isimli elektrik santralinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangından ilk başta 200 metrekarelik bir alanın etkilendiğini, ancak bu alanın kısa süre içerisinde dört kat büyüdüğünü söyledi.

Kaynaklar, yangın nedeniyle 11 kişinin yaralandığını, hepsinde birden çeşitli derecelerde yanıklar ve gaz zehirlenmesi gözlendiğini kaydetti.

На ТЭЦ в районе Мытищ жарко: там смачно полыхает ГИГАНТСКИЙ ОГНЕННЫЙ СТОЛБ высотой в 50 метров. О пострадавших пока не сообщается pic.twitter.com/8aAkMBIAs6 — Лента.ру (@lentaruofficial) July 11, 2019

​Alevlerin 50 metre yükseliğe ulaştığı yangına müdahaleler devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına onlarda itfaiye aracının yanında iki helikopter ve iki tren de katılıyor.

Yangın nedeniyle elektrik santralinin enerji bloklarından birisinin otomatik olarak devre dışı kaldığı da gelen bilgiler arasında.

Yetkililer elektrik santrali tesisinde çıkan yangının sebeplerinin netleştirmek için uğraşıyor.