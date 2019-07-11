Putin ile görüşen ‘Ukrayna Mücadelesi’ filminin yapımcısı: Kremlin’de Lenin’in karşısında duruyor gibiydim

Ukrayna’daki siyasi durumu ele alan yeni belgesel için çalışmalara başlayan ekip, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le özel bir röportaj gerçekleştirdi.

Yapımcı Lopatenok, Rus liderin yoğun programına rağmen belgesel için gerekli olan çekimlerin hızla tamamlandığını ifade etti. Bunun yanında Lopatenok, Putin’le şahsen ilk tanışmasından söz etti, ancak bunun ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi vermedi.

Lopatenok, “Putin ile ilk tanıştığımız günü hatırlıyorum da… Bahçedeki çeşmenin yanında çekim yapıyorduk. Bende oldukça özel bir izlenim bırakmıştı. Sanki karşımda Lenin vardı. Ben Kremlin’deyim, karşımdaki ise Lenin” dedi.

Yapımcının açıklamalarına göre, belgeselin çekimleri esnasında yorgun görünse de, Rus lider sakin ve kendinden emindi. Putin ile röportaj yapana kadar filmin çok üzücü, ağır bir film olacağını düşündüğünü belirten Lopatenok, “Ancak röportajın çekilmesinden sonra, adeta bir umut ışığı yükseldi, güneş belirdi” dedi.

Görüşmede Putin, Ukrayna ile uzlaşılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine yönelik iftiraları ve Maydan eylemlerinde kalabalığa ateş açan Gürcü keskin nişancıları hatırlattı.

ABD’li senarist ve yönetmen Oliver Stone’un yönettiği belgeselin ilk gösterimi, 19 Temmuz saat 21:00’de Rossiya-1’de yapılacak.

‘Ukrayna Mücadelesi’ belgeli için yapılan görüşmeler, Stone’un Putin’le ilk röportajı değil. Zira ABD’li yönetmen Ukrayna'yla ilişkili, yapımı 2016'da tamamlanan filminde de Rusya lideri ile yapılmış röportajlara yer vermişti. 2017'deyse Stone'un, tamamı Putin'le yapılan röportajlardan oluşan dört bölümlük bir filmi de yayınlanmıştı.