Putin: Rusya ve Bolivya, Venezüella'nın iç işlerine müdahaleyi kabul edilemez buluyor

Vladimir Putin, bugün Kremlin'de Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'le bir görüşme yaptı. Taraflar, Venezüella'daki duruma ilişkin istişarelerde bulundu.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, Venezüella'nın iç işlerine müdahalenin kabul edilemez olduğu konusunda Morales'le ortak görüş paylaştıklarını ve hükümet ile muhalefet arasındaki müzakerelerin krizden çıkmaya yardım etmesini umduklarını belirtti.

'BARBADOS'TAKİ MÜZAKERELERDE ÇÖZÜM BULUNMASINI UMUYORUZ'

"Rus tarafı, Venezüella'nın iç işlerine müdahalenin kabul edilemez olduğunu birçok kez ifade etti. Devlet Başkanı Morales de aynı tutumda" diye devam eden Putin, Venezüellalı taraflar arasında Barbados'ta başlayan müzakereler hakkında şunları söyledi:

"Venezüella hükümeti ile muhalefeti arasında Norveç'in desteğiyle başlayan müzakereler kapsamında tüm Venezüellalılar için kabul edilebilir çözümler bulunmasını umuyoruz."

'RUSYA-CELAC FORMATINDA DİYALOĞUN YENİDEN BAŞLAYACAĞINI UMUYORUZ'

Bolivya'nın Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Toplulukları (CELAS) dönem başkanı olduğuna da dikkat çeken Rus lider, bu bağlamda Latin Amerika'daki durumu ele aldıklarını söyleyerek, "Bolivya hükümetine Rusya'nın bölgesel oluşumlarla işbirliğini teşvik ettiği için minnettarız. Rusya-CELAS formatındaki diyaloğun yeniden başlayacağını umuyoruz" diye ekledi.