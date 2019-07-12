Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Palankoyev: Ticaret hacmini artırmak için ticari alandaki rejimleri basitleştirmeliyiz

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bugün başlayan 5. Rus-Türk Toplumsal Forumu Toplantısı kapsamında Sputnik'e demeç veren Palankoyev, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirdi.

Rusya'nın ekonomik ilişkileri desteklemek için çeşitli önlemler aldığını ancak buna rağmen birtakım sorunlar bulunduğunu belirten Palankoyev, "Bir taraftan elbette devlet, buna büyük önem veriyor ve çok sayıda destekleyici önlemler alıyor. Örneğin; Rus ihracat merkezinin, sınai kalkınma fonunun her türlü sübvansiyonu, olanakları, Rus-Türk fonu. Ayrıca, kısa süre önce Rusya'nın sosyo-ekonomik politikasının gereğine uygun şekilde uygulanması için çalışma yürüten devlet şirketi VEB ile görüşme yaptık, projelerin finansmanında yer almaya hazırlar. Bir taraftan birçok çalışma yapılırken diğer taraftan da lojistik sorununun bir şekilde çözülmesi gerekiyor, zira malların hareket kısıtlılığı imkanları da kısıtlıyor. Denetleyici kurumlar, kendi kontrolleri dışındaki sebeplerden dolayı süreci biraz yavaşlatıyor. Tedarik edilen ürünlerin güvenliğine zarar vermeden bu süreci iyileştirmeliyiz. Elbette bir de vize rejimi var" ifadelerini kullandı.

'MEVCUT DURUM POTANSİYELİ TAMAMEN YANSITMIYOR'

Türk-Rus ekonomik ilişkilerinin büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Palankoyev, ticari ilişkilerin geliştiğini ancak daha da gelişebileceğini, mevcut durumun iki ülke arasındaki potansiyeli tamamen yansıtmadığını vurguladı.

'ESKİ SEVİYELERE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Palankoyev, "Ticaret hacmi artacak ve önceki yıllardaki seviyeye ulaşacak. Geçen yıl 25.5 milyar dolara kadar yükseldi. Daha önce 30 milyar dolar seviyesindeydi. Bu rakamlara yeniden ulaşacağımıza inanıyorum. Eğer ticaret hacmimizi, ilişkilerimiz geliştirmek istiyorsak, elbette tüm rejimleri basitleştirmemiz gerekir, bu büyük bir fayda sağlar" diye konuştu.



Çeviren: Fatih Kuduğ