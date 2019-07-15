Rusya’da otobüs kazası: 6 ölü, biri çocuk 13 yaralı

Rusya’ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nde otobüs devrildi, kazada 6 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 13 kişiyse yaralanarak, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nde 39 yolcuyu taşıyan bir otobüsün Beloretsk-İnzer otoyolunda seyir halindeyken devrildiği, son bilgilere göre kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, biri çocuk 13 kişininse yaralanarak, tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sputnik’e kaza ile ilgili bilgi aktaran bölge trafik müfettişliği temsilcisi, “Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Sürücünün ifadesine göre, yoğun yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, müfettişlik çalışanları olay yerinde kazanın nedenlerini araştırıyor” diye konuştu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge idaresinden yapılan açıklamada ise yaralıların sayısı 13 olarak verildi. Kurum yetkilisi, “Ön bilgilere göre kazada yaralanan 13 kişi, en yakın hastaneye kaldırılıyor” ifadelerini kullandı.

Başkurdistan Sağlık Bakanlığı da yaralı sayısının 13 kişi olduğunu doğruladı: “Kaza sonucu biri çocuk olmak üzere 13 kişi hastanede tedavi altına alındı. 13 yaralıdan 8’i, çocuk dahil (başkent) Ufa’ya getirildi, durumları netleştiriliyor. Yaralılara gerekli her türlü yardım sağlanıyor.”

Kaza ile ilgili ceza davası açıldı.