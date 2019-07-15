Gazprom: TürkAkım projesindeki Kıyıköy alım terminalinin yüzde 87.3'ü tamamlandı

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Aksyutin, TürkAkım alım terminalinin yüzde 87.3 oranında inşa edilerek büyük oranda hazır hale getirildiğini ve bunun takvime uygun olduğunu söyledi.

Aksyutin, "Rusya topraklarındaki kısım yüzde 99 oranında hazır, şu anda nihai işletme denetim çalışmaları yapılıyor. Türkiye topraklarındaki kısımda ise, alım terminalinin inşaatı projeyle .belirlenen takvim ve süreler içinde yürütülüyor. Hazırlık seviyesi yüzde 87.3, yani oldukça yüksek" dedi.

'ARALIK 2019'DA HİZMETE SOKMAYI PLANLIYORUZ'

Gazprom'un boru hattını onaylanan sürelere uygun olarak Aralık 2019'da hizmete sokmayı planlandığını anlatan Aksyutin şu anda her iki kolun da gazın pompalanmasını beklediğinin altını çizdi.

TürkAkım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan birbirine paralel 2 ayrı boru hattından oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki tüketicilerin kullanımına ayrılacak. TürkAkım doğalgaz boru hattının yılsonuna kadar devreye alınması planlanıyor.