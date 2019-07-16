Rusya’dan Suudi Arabistan’a yeni nükleer santral projesi

Rusya-Suudi Arabistan Ortak Hükümetler Arası Komisyonu toplantısının sonuç protokolünde, Rosatom ve Riyad merkezli Kral Abdullah Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Araştırma Merkezi (K. A. CARE) arasındaki işbirliği alanlarından biri olarak, “VVER-600 reaktörlü nükleer güç santrali projesinin ön fizibilite çalışması” dahil küçük ve orta güçlükteki nükleer reaktörlerin yapımı gösterildi.

Böylelikle ilk kez Rosatom’un, 600 MW kapasiteli VVER-600 reaktörüyle çalışan ortak güçlükteki nükleer santral projesini yurtdışında ilerletmeyi planladığı duyurulmuş oldu.