Rusya’dan Suudi Arabistan’a yeni nükleer santral projesi

Böylelikle ilk kez Rosatom’un, 600 MW kapasiteli VVER-600 reaktörüyle çalışan ortak güçlükteki nükleer santral projesini yurtdışında ilerletmeyi planladığı duyurulmuş oldu.
Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Suudi Arabistan’a, VVER-600 reaktörle çalışan orta güçlükteki yeni nükleer santral projesini sundu.
Böylelikle ilk kez Rosatom’un, 600 MW kapasiteli VVER-600 reaktörüyle çalışan ortak güçlükteki nükleer santral projesini yurtdışında ilerletmeyi planladığı duyurulmuş oldu.
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