Rus Senatör Kosaçev: Donbass’taki sorun tek telefonla çözülebilir

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin yapacağı telefonun Ukrayna yönetimini diğer tarafla diyaloga iteceğini söyledi. Senatör, “Ancak bunun yerine Avrupa ülkeleri Rusya’ya yaptırım uyguluyor, çünkü bu daha rahat” diye yazdı.

Avrupa Birliği’nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ile ilgili durumda da aynı taktik uyguladığını kaydeden Kosaçev, “Tüm bu ‘endişelerimizi giderin’ türünden çağrıların pratik değeri sıfır, çünkü tek amacı, INF’nin yakında yürürlükten kalkacak olmasından Rusya’yı suçlamak” dedi.