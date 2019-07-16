Rus senatör Kosaçev: ABD’nin S-400’le ilgili tehditlerini AB komut olarak algıladı

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının ABD’nin S-400 sevkiyatı yüzünden Ankara’ya yönelik rahatsızlığını dile getirdiği bir döneme denk gelmesine dikkat çekti. Kosaçev, AB’nin ABD’nin tehditlerini komut olarak algıladığını söyledi.

Sputnik’e konuşan Kosaçev,“Türkiye’nin keşif çalışmalarını haklı çıkarmadan, süreğen bir krizden söz ettiğimizi anlamalıyız. Nitekim bu kriz Türkiye’nin NATO’ya üyeliğini engellemedi. Ve süreğen krizler ekonomik veya başka türlü baskılarla çözülemez” ifadelerini kullandı.

Kosaçev “AB’nin yaptırımlarının Ankara’nın Washington ile Rus S-400 sistemlerinin sevkiyatı konusunda yaşadığı anlaşmazlıklarla aynı döneme denk gelmesi çok şüpheli” dedi.

Beyaz Saray’ın S-400 anlaşması yüzünden Ankara’yı daha önce yaptırımlar konusunda uyardığını belirten Kosaçev “Brüksel de açık açık bunu bir komut olarak algıladı. Yani ‘Türkiye’ye ‘baskı uygulanabileceği’ komutunu” dedi.