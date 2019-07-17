Rusya: ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki paralı asker sayısını artırıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, "ABD Silahlı Kuvvetler Komutanlığı, Suriye topraklarındaki asker sayısını azaltma planlarıyla ilgili olarak ilginç bir şekilde hareket ediyor, bu ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde faaliyet gösteren özel askeri şirketlerin personelini artırıyor" dedi.

Halihazırda Suriye’de, ABD özel askeri şirketlerinin personeli olan 4 binden fazla kişinin bulunduğunu söyleyen Rus diplomat, "Bu şirketlerin başlıca görevi, Washington’un himayesindeki silahlı grupları eğitmek ve ayrıca petrol ve doğalgaz altyapı tesislerinin korumasını ve güvenliğini sağlamak" diyerek, özel askeri şirketlerin faaliyetinin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yönetildiğini kaydetti.