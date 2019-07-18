Rusya: ABD, F-35 tehditleriyle Türkiye’yi Moskova ile işbirliğinden vazgeçirmeye çalışıyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Beyaz Saray’ın Türkiye’nin S-400’lerden, Rusya ile işbirliğinden vazgeçmesini sağlamak için F-35’leri vermeyeceği yönünde söylemler kullandığını ifade etti. Şvıtkin, Washington’ın tavrını ‘sağlıksız rekabet’ olarak değerlendirdi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Beyaz Saray’ın Türkiye’nin S-400 alması nedeniyle F-35’leri almasının imkânsız olduğu açıklamasıyla ilgili Russia Today’e (RT) konuştu.

Şvıtkin “ABD’nin bu tür söylemler kullanmaya devam etmesinin nedeni her şekilde Türkiye’nin S-400’lerden, Rusya ile işbirliğinden vazgeçmesini sağlama amacı gütmeleri. Bu eylemlerde sağlıksız rekabet unsurları gözlemleniyor” dedi.

Şvıtkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok kez ne olursa olsun S-400’leri alacaklarını vurguladığını ifade etti.