S&P, Rusya’nın notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Rusya’nın kredi notunu ve görünümünü ‘yatırım yapılabilir’ BBB- seviyesinde teyit etti.

S&P uzmanlarının görüşüne göre, Rusya’nın muhafazakar makroekonomik politikalara bağlılığı, devlet borcunun düşük olması ve esnek para politikası kredi notunu olumlu etkiliyor. Olumsuz faktörler arasında ise Rus ekonomisinin yapısal zayıflıkları, jeopolitik gerilim ve uluslararası yaptırımlar gösterildi.

Açıklamada, “Yeni yaptırımların gelmemesi ve ekonomik büyümenin benzer kalkınma seviyesine sahip diğer ülkelerle karşılaştırılabilir bir düzeye ulaşması durumunda olumlu değerlendirme için işlem yapabiliriz” denildi.