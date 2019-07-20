S&P, Rusya’nın notunu teyit etti

S&P uzmanlarının görüşüne göre, Rusya’nın muhafazakar makroekonomik politikalara bağlılığı, devlet borcunun düşük olması ve esnek para politikası kredi notunu olumlu etkiliyor. Olumsuz faktörler arasında ise Rus ekonomisinin yapısal zayıflıkları, jeopolitik gerilim ve uluslararası yaptırımlar gösterildi.
© AFP 2019 / Alexander NEMENOV
Açıklamada, “Yeni yaptırımların gelmemesi ve ekonomik büyümenin benzer kalkınma seviyesine sahip diğer ülkelerle karşılaştırılabilir bir düzeye ulaşması durumunda olumlu değerlendirme için işlem yapabiliriz” denildi.
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