Rusya, İdlib’de pazar yerini vurduğu iddialarını yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “İngiltere ve ABD’nin finanse ettiği ‘Beyaz Miğferler’ kuruluşundan ismi belirtilmeyen kaynakların söylediği, Rus uçaklarının İdlib’deki Maaret-Numan yerleşim biriminde bir pazar yerini vurduğu iddiaları yalan” ifadeleri kullanıldı.
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Açıklamada, Rus uçaklarının söz konusu bölgede hiçbir görev gerçekleştirmediği vurgulandı.
Maaret-Numan’daki bir pazar yerinde Rus uçakları tarafından saldırı gerçekleştirildiği ve saldırıda sivillerin öldüğü ileri sürülmüştü.
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