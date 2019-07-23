Rus Dışişleri’nden Rusya-Türkiye-İran zirvesi ile ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov; Rusya, Türkiye ve İran zirvesinin net tarihinin henüz belirlenmediğini söyledi. Suriye Anayasası Komisyonu’nun da 1-2 Ağustos’taki Astana görüşmeleri öncesinde kurulmasını umduğunu belirten Bogdanov, ABD’den Hürmüz Boğazı ile ilgili bir teklif almadıklarını da ekledi.

Gazetecilerin Rusya, Türkiye ve İran zirvesinin tarihi ile ilgili sorusunu yanıtlayan Bogdanov, “Henüz belirlenmedi” dedi.

Bogdanov daha önce zirvenin Astana görüşmesinden sonra düzenlenebileceğini ifade etmişti.

Suriye Anayasası Komisyonu’nun 1-2 Ağustos’taki Astana görüşmesinden önce kurulmasını umduklarını belirten Bogdanov, şu ifadeleri kullandı, “Dün Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki telefon görüşmesinde bu konuda da ele alındı. Ve BMGK Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’le, Suriyelilerle, öncelikle Suriye hükümetiyle temas halindeyiz. Çalışmalar sürüyor, umuyoruz ki konu en yakın zamanda olumlu biçimde çözülecek.”

‘ABD’DEN HÜRMÜZ BOĞAZI İLE İLGİLİ TEKLİF ALMADIK’

Bogdanov, Washington’dan Hürmüz Boğazı’nda devriye için uluslararası bir koalisyon kurulması yönünde bir teklif almadıklarını da belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Hürmüz Boğazı’nda devriye için tüm ülkelerin yer alacağı uluslararası bir koalisyon kuracaklarını söylemesiyle ilgili konuşan Bogdanov, “Bize kimse bir şey teklif etmedi. Genellikle temas kurulur, durum açıklanır ve fikirler sunulur. Sözgelimi biz körfezde kendi güvenlik konseptimizi teklif ediyoruz. Bugün bu teklifi bir kez daha sunacak, yayınlayacağız” dedi.

Bogdanov, kişisel olarak ABD’li partnerlerin ne teklif ettiğini de anlamadığını ifade etti.