Kayıt
15:34 25 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kerç Boğazı'na hücum eden Ukrayna savaş gemileri

    Ukrayna, Kerç Boğazı'nda gemilerini engelleyen Rus tankerini alıkoydu

    © Sputnik / Kırım'daki FSB Basın Servisi
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna Askeri Başsavcılığı ile birlikte, Rusya'nın sınır ihlali nedeniyle Kerç Boğazı’nda Kasım 2018’de alıkoyduğu Ukrayna gemilerinin geçişini engellediği gerekçesiyle Rus Neyma isimli tankerini İzmail kentinde alıkoydu.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik / Yekaterina Çesnokova
    Zaharova: Batı’nın Ukrayna’nın Kerç boğazında yeni bir provokasyon gerçekleştirmesini önlemesini umuyoruz
    SBU’dan yapılan açıklamada Kerç Boğazı’nda Rusya’ya ait Neyma isimli tanker gemisinin İzmail kentinde alıkonulduğu belirtildi. Tankerin Kasım 2018’de Kerç Boğazı’nda Ukrayna donanmasına ait Nikopol, Berdyansk küçük zırhlı savaş gemilerini ve Yanı Kapu romörkörünü  engellediği kaydedildi.

    “Askeri Başsavcılığın profesyonel yönetimi ile mahkeme öncesi soruşturma yönetiliyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, Neyma tankerinin isminin Kerç Boğazı’nda olanlardan sonra ‘Nika Spirit’ olarak değiştirildiği ve geminin yeni ismi ile dün İzmail Limanı’na giriş yaptığı aktarıldı.

    Açıklamaya göre, SBU’dan bir grup soruşturmacı alıkonulan tankerde aramalarını tamamladı, bazı belgeler ve Kerç Boğazı’nda yaşananlar sırasında yapılan konuşmaların ses kayıtları alındı. Mürettebat sorguya çekildi, belgeleri alındı. Kanıt olarak belirlenen tankerin gözaltında tutulması için mahkemeye dilekçe hazırlanıyor.

    RUS SENATÖR: İLİŞKİLERİMİZ DÜZELSİN İSTİYORLARSA TANKERİ BIRAKMALILAR

    Kerç Boğazı'nda alıkonulan Ukrayna gemileri
    © REUTERS / Pavel Rebrov
    RT, Kerç boğazında alıkonulan Ukrayna gemilerinin görüntülerini yayınladı
    Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Ukrayna’nın Rus tankerini alıkoymasını ‘kesinlikle yasadışı’ olarak nitelendirdi ve ikili ilişkileri daha da kötüleştireceğini ifade etti.

    Cabarov “Eğer Kiev ilişkilerimiz biraz olsun düzelsin istiyorsa derhal tankeri serbest bırakmalı” dedi.

    Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'ya ait Berdyansk, Nikopol and Yanı Kapu gemilerinin kara sularını ihlal girişiminde bulunduğunu belirtmişti.

    Söz konusu Ukrayna savaş gemilerinin güç kullanılarak durdurulması amacıyla silahların kullanıldığını ifade eden FSB, gemilerin Rusya'nın Karadeniz'deki karasularında alıkonulduğunu duyurmuştu.

    El konulan gemilerde 2'si Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personeli toplam 24 Ukraynalı denizci gözaltına alınmış, ardından Rus ulusal sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı’nda olanların Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından mart ayındaki Ukrayna devlet başkanı seçimleri öncesinde yapılmış bir provokasyon olduğunu açıklamıştı.

    'GİDEN UKRAYNA YÖNETİMİNİN BELİRLİ ÇEVRELERİNİN PROVOKASYONU'

    Cabarov ayrıca bu durumun Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılmasına yönelik müzakere sürecini zorlaştırabilecek bir provokasyon olduğunu ifade etti.

    Cabarov “Bu, giden Ukrayna yönetiminin belirli çevrelerince yapılmış bir provokasyon ve ilişkilerin kötüye götürülmesine yönelik bir adım” dedi.

    RUS DIŞİŞLERİ: AZAK DENİZİ VE KERÇ BOĞAZI’NDAKİ DURUMA YÖNELİK SONUÇLAR DÜŞÜNÜLMELİ

    Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili Sputnik’e konuşan bir kaynak, Kiev’in Rus tankerin alıkonulmasının Azak Denizi ve Kerç Boğazı’ndaki duruma yönelik olası sonuçlarını düşünmesi gerektiğini söyledi.

    Kaynak “Yeni Kiev yönetiminin seçimlerden sonraki ilk adımının bu olduğunu ve bu adımın bir ‘takas malzemesi’ olarak atılmış olduğunu düşünmek istemiyorum. Zira Azak Denizi’ndeki bu tip olaylar, yani hangi gerekçe ile olduğu anlaşılmayan bir şekilde Nord gemisine el konulması olayı (Mart 2018), oldukça keskin bir gerginliğe yol açtı. Buna Kerç Boğazı ve Azak Denizi dahil. Bu sebeple Ukrayna olası sonuçları düşünmeli” dedi.

    Kaynak ayrıca Ukrayna eğer böylece gelecekteki olası bir takas için malzeme toplamaya çalışıyorsa, bunun işe yaramayacağını ifade etti.

    Öte yandan Rusya Denizciler Meslek Birliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada tankerin Gelencik’ten Altomar Shipping şirketine ait olduğu belirtildi.

     

     

    Etiketler:
    tanker, Rusya, Ukrayna, Kerç Boğazı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sivastopol’de düzenlenen 'Karadeniz’in İncisi' güzellik yarışmasından kareler
    Karikatür
    Lavrov: İran tüm sorunların suçlusu olarak gösterilmeyip, diyalogda yer almalı
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet