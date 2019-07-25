Rusya doğruladı: S-400 sevkiyatında birinci aşama tamamlandı

FSVTS'nin basın dairesinden yapılan açıklamada, "Rus tarafı, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının birinci aşamasının tamamladı. Parçaların geri kalan kısmı, taraflarca mutabık kalınan takvime uygun olarak tedarik edilecek" dendi.
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Milli Savunma Bakanlığı Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Ankara Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatının 12 Temmuz 2019 tarihinde başladığını, bugün itibariyle de birinci grup malzemelerinin sevkiyatının tamamlandığını açıklamıştı.
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