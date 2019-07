Çeçenistan lideri, 6 yaşında bir çocuğu yakın koruma ekibine dâhil etti

View this post on Instagram

С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Некоторые скажут, что шестилетний Магомед-Эми слишком мал для спецназа. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку! Я наткнулся на видеоролики Магомед-Эми Газиева на просторах Интернета. Он очень хотел охранять мой покой, стать настоящим защитником и воином. Сегодня я пригласил его и принял на работу в должности командира. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова тут же обеспечил его полным обмундированием и амуницией. В детских магазинах Грозного закуплено всё необходимое оружие и транспорт. Курировать работу моего охранника будет помощник Главы ЧР, директор ЧГТРК "Грозный" @groznytv Ахмед Дудаев @ahmed_95kra . Я поздравляю Магомед-Эми со вступлением на этот важный и ответственный пост! Желаю ему вырасти большим, сильным, настоящим патриотом и защитником Отечества! #Кадыров #Россия #Чечня #Газиев