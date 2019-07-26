Ukrayna'nın alıkoyduğu Rus tankerinin kıdemli teknisyeni: SBU üyeleri güç uygulamadı

Ukrayna tarafından alıkoyulan Rus Nika Spirit isimli tankerin kıdemli teknisyeni Sergey Karpov, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyelerinin kendilerine karşı güç uygulamadığını belirtti.

SBU tarafından serbest bırakıldıktan sonra mürettebatla birlikte Moskova'ya gelen Karpov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Bize karşı tutumları düzgündü, kabalık etmediler ve güç uygulamadılar. Ayrıca arama sırasında Rusça konuştular. Ukraynca konuşma hiç duyulmadı. Hareket kısıtlaması getirmediler" dedi.

İlk başta alıkoyma işlemini bir şaka olarak algıladıklarını anlatan Karpov, "Daha sonra olayın ciddi olduğunu anladık. Bize karşı tutumun normal olduğunu gördük. Herhangi bir gerilim yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

SBU, Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı'ndan geçişini engellediği gerekçesiyle İzmail limanında alıkoyduğu Rus Nika Spirit isimli tankerindeki denizcileri serbest bırakmıştı.

NE OLMUŞTU?

SBU, Ukrayna Askeri Başsavcılığı ile birlikte, Rusya'nın sınır ihlali nedeniyle Kerç Boğazı’nda Kasım 2018’de alıkoyduğu Ukrayna gemilerinin geçişini engellediği gerekçesiyle Rus Nika Spirit isimli tankerini Odessa bölgesindeki İzmail limanında alıkoymuştu.

SBU’dan yapılan açıklamada Kerç Boğazı’nda Rusya’ya ait tankerin İzmail limanında alıkonulduğu belirtilerek, aduı daha önce Neyma olan tankerin Kasım 2018’de Kerç Boğazı’nda Ukrayna donanmasına ait Nikopol, Berdyansk küçük zırhlı savaş gemilerini ve Yanı Kapu romörkörünü engellediği kaydedilmişti.