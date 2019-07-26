İngiltere'nin RT'ye 200 bin sterlin ceza kesmesine Rus Dışişleri'nden tepki: İngiliz medyası sonuçlarına hazır olsun

Ofcom'un 'yayın kurallarının ciddi ihlali' nedeniyle RT'ye 200 bin sterlin ceza kesmesine Rus Dışişleri ile Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'dan eleştiri geldi.

Kararı doğrudan sansür eylemi olarak niteleyen Rus Dışişleri, "İngiliz hükümetinin ülkedeki Rus medya kuruluşlarının faaliyetlerini her türlü yöntemi kullanarak kısıtlamaya çalıştığına bir kez daha tanıklık ediyoruz. Londra yönetimi, şimdi de İngiltere'de başlatılan Rusya karşıtı kampanyanın genel çerçevesine uygun finansal kozları kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Rusya'da faaliyet yürüten İngiliz medya kuruluşlarının Londra'nın kararının sonuçlarına hazır olması gerektiğini vurguladı.

Simonyan ise, etnik gruplar arasında nefreti körükleyen medya kuruluşlarının daha az ceza aldığının altını çizdi.

Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "İngiliz düzenleyici kuruluş Ofcom, bize 200 bin sterlinlik devasa bir ceza kesti. Bu rakam, diğer medya kuruluşlarına örneğin etnik gruplar arası nefreti körükleme ve şiddet çağrısında bulunma gerekçesiyle verilen cezalardan çok daha yüksek" dedi.

Ofcom, 17 Mart - 26 Nisan 2018 tarihlerinde RT'nin 7 haber programında yayın kuralı ihlalinde bulunduğunu ve bu nedenle yaptırım uygulamayı düşüneceklerini açıklamıştı.